Ciência e Educação sofrem cortes significativos com Orçamento de 2025

O Orçamento de 2025 passou por mudanças significativas no Congresso Nacional, resultando em uma diminuição de R$ 8,6 bilhões nas verbas destinadas a Ciência, Assistência Social e Educação, em comparação com a proposta original do governo. Em contrapartida, o setor da Saúde recebeu um incremento de R$ 5 bilhões, enquanto ministérios associados ao Centrão, como Esporte, Agricultura e Turismo, também viram seus orçamentos aumentados em R$ 12 bilhões. Os ministérios mais afetados por essas alterações foram os de Ciência, Assistência Social e Educação.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação enfrentou uma redução de quase R$ 3 bilhões, enquanto o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social teve uma perda semelhante, resultando em um orçamento total de R$ 11 bilhões a menos em relação ao ano anterior. A Educação, embora tenha sofrido uma diminuição de R$ 2,7 bilhões, contará com um aumento de R$ 4,7 bilhões em relação a 2024.

Para viabilizar esses aumentos, os parlamentares decidiram retirar R$ 19,4 bilhões da reserva de contingência. A legislação vigente determina que metade das emendas individuais e de comissão deve ser direcionada à Saúde, o que reflete a prioridade dada a esse setor. Além disso, a rubrica de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios teve um acréscimo de R$ 15 bilhões, o que favorece a alocação de emendas para áreas eleitorais específicas.

