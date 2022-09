Ciro chama integrantes do PT de ‘nazistas’ e afirma que sistema político prefere ‘satanás’ a ele

De acordo com o pedetista, adversários querem exterminá-lo e faltam com respeito a ele

ERNANI OGATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Ciro Gomes (PDT) é candidato à presidência da República; ele aparece em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais



Em meio a uma série de troca de ataques na reta final da corrida eleitoral, o candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) afirmou que integrantes do PT são “nazistas”, durante uma sabatina realizada pelo jornal “Correio Braziliense”. Antigo aliado dos petistas, o ex-ministro da Fazenda tem tecido duras críticas ao candidato do partido, Lula. “Me sinto como um cara objeto de extermínio. Eles não querem me derrotar, querem me exterminar. Eu, com quase 40 anos de ajuda com esses vagabundos. Não têm respeito nem pudor. São nazistas mesmo, e ficam acusando o Bolsonaro de fascista, que é também.” Ciro ainda disse que Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda e que adorar políticos é “coisa de povo idiota”. Para ele, o sistema político “quer ver o satanás, mas não quer me ver na presidência”. “O poder corruptor do Lula é uma coisa que não tem limite, ficou uma pessoa que não conheço mais. Um cara que tenho uma amizade respeitosa há 30, 40 anos, mas virou um corruptor sem reserva nem limite”, complementou.