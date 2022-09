Ciro Gomes apresenta nova versão sobre cochicho com Bolsonaro durante debate

Presidenciável afirma ter dito ao presidente o nome do candidato do PTB; primeira versão é de que o pedetista reprimiu Bolsonaro por conta de um pedido de resposta

Reprodução/Jovem Pan News Ciro Gomes é o terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República



Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT, deu uma nova versão sobre o cochicho com Jair Bolsonaro (PL) durante o debate exibido pelo SBT no último sábado, 24. Em entrevista a um podcast, o presidenciável disse apenas ter informado o nome do candidato do PTB para o presidente, que tenta a reeleição. “Tu sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com o Bolsonaro na frente das câmeras? O Bolsonaro me perguntou como era o nome do tal padre. Eu botei a mão aqui [na boca] para o padre não ver, porque ele estava do meu lado, e o Bolsonaro, do outro. Então, eu disse ‘Padre Pokemon’. Não, ‘Padre Kelmon’, brincadeira. Foi isso”, explicou Ciro. Porém, a equipe do ex-governador do Ceará havia publicado uma mensagem pelas redes sociais dizendo que Ciro reprimiu o atual presidente por conta de um pedido de resposta, alertando Bolsonaro que a senadora Soraya Thronick, candidata pelo União Brasil, não havia citado seu nome. “A verdade é que Bolsonaro pediu direito de resposta ao ser atacado indiretamente por Soraya. Ciro então reprime o presidente: ‘Ela não falou seu nome'”, dizia postagem. No decorrer da entrevista, o candidato do PDT voltou a criticar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o próprio Bolsonaro afirmando ser vítima de uma “gigantesca e virulenta” campanha para retirada de sua candidatura. Assim como em seu pronunciamento, na manhã de segunda-feira, ele afirmou que não irá renunciar. O pedetista é o terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. Por isso, uma ala do PDT e apoiadores de Lula têm defendido voto ao petista, o chamado “voto útil”, com o objetivo de derrotar Bolsonaro ainda no primeiro turno.