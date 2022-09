‘Não fugirei do embate democrático’, afirma Ciro às vésperas das eleições presidenciais

Em meio a pedidos de desistência da disputa pelo Palácio do Planalto, pedetista diz que não será intimidado e que candidatura ‘está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância’

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Candidato do PDT garantiu que sua candidatura ao Planalto está mantia



O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) criticou campanha pelo chamado ‘voto útil‘ feita por adversários na reta final da corrida presidencial e afirmou que não irá fugir do embate democrático. A declaração foi dada pelo presidenciável nesta segunda-feira, 26, em pronunciamento feito à nação cinco dias antes do pleito. Durante o manifesto, Ciro afirmou que os seus rivais Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) tentam ‘eliminar a liberdade’ de voto das pessoas ao defenderem o ‘voto útil’. “Na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de voltarem. No regime dois turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores, e, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Querem privá-las do direito e expressar seus sonhos e testar a força de suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo o debate e ideia. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las, sob o regime do medo e do terror velado, a dois blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo para disfarçar as profundas e definitivas semelhanças de suas candidaturas”, disse Ciro.

Em seguida, o pedetista continuou, garantindo que não irá fugir da disputa e garantiu qu sua candidatura está mantida, mesmo diante das pressões externas. “Por mais jogo sujo que pratiquem, eles não me intimidarão. Não fugirei do verdadeiro embate democrático e nem compactuarei com essa farsa. […] Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância e meu nome continua posto como legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador”, concluiu o candidato. No momento, Ciro aparece na terceira posição das pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Confira o manifesto na íntegra: