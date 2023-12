Ciro Gomes dá tapa em jovem negro após ser chamado de bandido: ‘Vai aprender a respeitar’

Incidente ocorreu durante um show de samba em Fortaleza, no Ceará, e foi gravado pelo rapaz; o ex-presidenciável não se pronunciou sobre o assunto até o momento

EVARISTO SA / AFP Ciro concorreu à presidência do Brasil quatro vezes e seu último mandato político foi o de deputado federal entre 2007 e 2011



O ex-candidato à Presidência da República e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), foi filmado neste domingo, 3, dando um tapa no rosto de um homem. O incidente ocorreu após o rapaz chamar o político de bandido durante um show de samba em Fortaleza, no Ceará. No vídeo, um jovem negro se aproxima do político e pergunta: “Como é que rouba a população sem ser preso?”. Gomes responde: “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”. O jovem prontamente rebate: “É bandido sim”. Ciro reage com um tapa no rosto do homem. O diálogo segue com o jovem questionando: “Cê deu na minha cara, seu racista?”, ao que o ex-presidenciável responde: “Dei, você vai aprender a respeitar. Bandido é você”. O homem segue chamando Ciro Gomes de bandido repetidamente e o político se afasta do local. Procurado pelo site da Jovem Pan, o ex-governador do Ceará ainda não se pronunciou sobre o assunto.