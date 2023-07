Ciro Gomes lança newsletter semanal sobre política e economia com taxa de R$ 20 por mês

Segundo o político, seu conteúdo ‘fora da propaganda’ servirá para combater manipulação do debate

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em 2022, Ciro Gomes (PDT) foi candidato à presidência da República pela quarta vez



O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) anunciou que irá produzir uma newsletter semanal paga, chamada “O Brasil Desvendado”. O conteúdo será disponibilizado para assinantes aos domingos, a partir de 16 de julho. A assinatura mensal custa R$ 20, enquanto a anual sai por R$ 200. O ex-governador do Ceará havia indicado o desejo de se afastar dos cenários políticos, mas decidiu voltar às discussões. No lançamento da newsletter, divulgado nesta segunda-feira, 10, o político afirmou que está “de volta ao batente” e a publicação tratará sobre a conjuntura política e econômica do país. Segundo sua avaliação, existe muita manipulação no debate dos assuntos e que, em sua newsletter contará com análises “fora da propaganda, fora da torcida”. “É verdade que o Brasil está crescendo? Que tipos de estatísticas são essas? Que efeito terá a reforma tributária sobre a vida de cada um de nós? Enfim, todos os assuntos da economia e da política que, você sabe, são muito manipulados no Brasil”, afirmou em vídeo publicado. Ainda não foi divulgado o número de inscritos na newsletter, mas a plataforma de inscrição apresentou instabilidades devido à alta procura. Além do acesso ao conteúdo, os assinantes também poderão enviar perguntas e participar de debates ao vivo com político.