Ciro Nogueira cobra Lula de ligação para Trump

Senador não poupou críticas ao presidente nas redes sociais, afirmando que ele deveria dialogar diretamente com o governo dos Estados Unidos

Pedro França/Agência Senado Chanceler Mauro Vieira também está presente nos Estados Unidos



No último final de semana, uma comitiva de senadores brasileiros desembarcou nos Estados Unidos com a missão de aliviar as tensões nas relações entre os dois países. Curiosamente, a agenda da comitiva não inclui encontros oficiais com representantes do governo americano ou da Casa Branca. Em vez disso, as reuniões estão sendo realizadas com empresários brasileiros e americanos, além de diplomatas, incluindo a embaixadora do Brasil em Washington. O chanceler Mauro Vieira também está presente nos Estados Unidos, aguardando um convite para um encontro oficial em Washington, mas até o momento, não houve retorno do governo americano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O senador Ciro Nogueira não poupou críticas ao presidente Lula nas redes sociais, acusando-o de não ter feito contato direto com o governo americano para discutir as tarifas impostas. Nogueira enfatizou que, enquanto o vice-presidente Alckmin mantém conversas com seus pares americanos, cabe a Lula dialogar diretamente com o governo dos Estados Unidos. A comitiva de senadores, liderada por Nelsinho Trad, busca criar um ambiente favorável para que o governo federal possa negociar as tarifas, mas enfrenta dificuldades devido à ausência de uma agenda oficial.

Presidente Lula, aqui não fala um opositor político. Fala um brasileiro, representante do povo brasileiro. Há indicações claras de que o presidente Trump irá tarifar o Brasil em 50%. É seu dever ao menos telefonar para a Casa Branca antes e, mesmo sem acreditar, tentar cumprir o… — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) July 28, 2025

Com informações de Bruno Pinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA