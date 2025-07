Bolsonaro deve participar de ‘última motociata de sua vida’ nesta terça-feira, dizem aliados

Ex-presidente foi convidado para evento durante o Capital Moto Week, mesmo sob restrições impostas pelo STF

WALLACE SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/09/2022 O presidente Jair Bolsonaro participa de motociata em Copacabana, em 2022



Aliados políticos afirmam que Jair Bolsonaro deve participar de uma motociata nesta terça-feira (29), em Brasília. A manifestação deverá ocorrer durante o Capital Moto Week, tradicional festival que reúne motociclistas de diversas regiões do país. Neste ano, o evento conta com mais de 340 mil participantes e ocorre a cerca de 13 quilômetros do centro da capital federal.

A possível participação do ex-presidente foi confirmada por parlamentares da base aliada, como Gustavo Gayer (PL-GO), que coordena um dos grupos de trabalho do PL em defesa de Bolsonaro. “Ele tomou uma decisão daquelas doidas que ninguém segura ele. Ele não só vai comparecer ao evento na terça-feira, como vai fazer, provavelmente, a última motociata da sua vida”, declarou o deputado.

Bolsonaro já participou do evento em outras edições, nos anos de 2019 e 2023. A presença agora prevista para 2025 ocorre mesmo após o Supremo Tribunal Federal determinar medidas restritivas contra ele.

O ex-presidente é investigado no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, teve o uso de redes sociais limitado e está proibido de manter contato com outros investigados no processo.