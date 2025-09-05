Jovem Pan > Notícias > Política > Ciro Nogueira diz que oposição considerou um ‘aceno’ fala de Barroso sobre anistia

Ciro Nogueira diz que oposição considerou um ‘aceno’ fala de Barroso sobre anistia

Presidente do STF declarou que, após o julgamento, a questão ‘se torna política’; líder do PP que acredita que existe uma maioria favorável no Congresso, embora ainda não haja um consenso formal

  • 05/09/2025 14h42 - Atualizado em 05/09/2025 15h16
Jefferson Rudy/Agência Senado Ciro Nogueira Ciro reconhece complexidade de reverter inelegibilidade de Bolsonaro, mas acredita que seus filhos apoiarão a decisão do pai para as eleições de 2026

Ciro Nogueira, presidente do PP, comentou sobre a declaração do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que influenciou o debate sobre a anistia aos condenados do 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Barroso destacou que a anistia não pode ser considerada antes do julgamento, mas que, após esse processo, a questão se torna política. Ciro reconhece a complexidade de reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, mas acredita que seus filhos apoiarão a decisão do pai para as eleições de 2026, com Tarcísio de Freitas como um forte candidato. Declarações foram dadas à coluna Mônica Bergamo.

O dirigente do PP enfatizou que a discussão sobre a anistia deve ocorrer no Congresso. Ele considera que a declaração de Barroso é um passo importante nesse sentido. Ciro acredita que existe uma maioria favorável à anistia no Congresso, embora ainda não haja um consenso formal. Ele também ressaltou que Bolsonaro está ciente de sua situação e que a articulação em torno da anistia não deve ser vista como um desafio ao STF, que deve respeitar as decisões do Legislativo.

Ciro Nogueira expressou sua preocupação com a saúde de Bolsonaro e manifestou a esperança de que a anistia seja aprovada antes que uma possível prisão ocorra. Ele vê Tarcísio como um candidato viável, desde que tenha o respaldo de Bolsonaro. O presidente do PP defende que a escolha do candidato ideal deve ser feita em janeiro.

Em relação ao seu afastamento do governo Lula, Ciro afirmou que agora há um projeto vencedor e que não tem intenção de permanecer na administração. Ele criticou a acusação de que a EBC teria veiculado uma reportagem negativa sobre ele, o que o levou a antecipar sua saída do governo.

