Com apoios de Avante e Agir, Ricardo Nunes chega a oito partidos em ‘frente ampla’ para as eleições de SP

MDB ressalta que a aliança para a reeleição do atual prefeito da capital paulista é maior que a de Guilherme Boulos, seu principal concorrente, segundo as pesquisas

Divulgação/MDB Ricardo Nunes discursa ao lado de políticos que apoiam a sua reeleição



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ampliou sua coalizão política com a oficialização da adesão do Avante e do Agir à sua frente ampla. O anúncio ocorreu durante evento realizado na noite de quinta-feira, 22. Com essa incorporação, Nunes alcança oito partidos em sua aliança para as eleições municipais de 2024. Além do MDB, integram a frente PL, PP, Solidariedade, Republicanos, PSD, Agir e Avante. Espera-se ainda a formalização do apoio do Podemos, União Brasil e da federação PSDB-Cidadania. Durante o evento, o atual gestor da capital paulista mostrou gratidão pela adesão das novas legendas. “Saibam que vocês terão um aliado para todas as horas e para todos os momentos. Este é o compromisso de quem saiu da periferia e hoje é o prefeito da quinta maior cidade do mundo. De quem trabalha para tornar a qualidade de vida dos paulistanos melhor, com humildade e simplicidade, mas com muita dedicação e entrega”, disse Ricardo Nunes.

O presidente nacional do Avante, Luís Tibé, elogiou a gestão de Nunes e destacou a continuidade do trabalho. Já o presidente da Executiva Nacional do Agir, Daniel Tourino, elogiou as realizações de Nunes e afirmou que o partido se junta à frente ampla. “Quando cheguei a São Paulo, peguei um táxi no aeroporto e vim conversando com o motorista. Ele veio me falando do quanto a cidade está bem tratada, está limpa. E eu fui tendo a certeza de que nós, do Agir, fizemos a escolha certa.” Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, ressaltou — com diversos trocadilhos — a diversidade de partidos na aliança de Nunes. “Recebemos o apoio de siglas de centro, de direita e de centro esquerda, que têm capilaridade para chegarem em todos os cantos desta cidade. Para ser um bom gestor, você precisa de solidariedade, você precisa agir. Avante, Ricardo Nunes.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enrico Misasi, presidente da Executiva Municipal do MDB de São Paulo, fez a previsão de mais apoios nos próximos dias, enfatizando que a “verdadeira frente ampla” para as eleições municipais não é a de Guilherme Boulos (PSOL), mas, sim, a liderada por Nunes. “Ampla no nome, em número, na diversidade e no compromisso com São Paulo.” O MDB aponta que o psolista conta apenas com “agremiações de esquerda e de extrema-esquerda”. Compõem a aliança de Boulos as federações PSOL-Rede e PV-PC do B, além do PDT. Os dois lideram a corrida em São Paulo, de acordo com as principais pesquisas. O evento contou com a presença de autoridades como o ex-prefeito Gilberto Kassab, presidente do PSD, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP), além de outros representantes políticos e líderes partidários.