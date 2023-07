Com Bolsonaro inelegível, mercado escolhe Tarcísio como sucessor para 2026

Levantamento divulgado nesta quarta-feira, 12, aponta que 74% dos gestores e economistas querem apoio do ex-presidente ao governador; Romeu Zema aparece em segundo lugar, com 19%

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Divulgação do resultado acontece dias após um desentendimento protagonizado por Tarcísio e Bolsonaro durante reunião em Brasília a respeito da reforma tributária



A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a inelegibilidade por oito anos coloca o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como o favorito a herdeiro do espólio político e sucessor do bolsonarismo na direita, pelo menos aos olhos do mercado financeiro. É o que aponta a nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 12. De acordo com o levantamento, com Bolsonaro inelegível, 74% dos participantes querem o apoio do ex-presidente ao governador nas eleições de 2026. Em segundo lugar, outro chefe de Executivo estadual desponta também como opção do mercado: Romeu Zema (Novo), que é citado por 19% dos participantes. Em terceiro lugar, com 5% dos votos, aparece a opção “nenhum desses”, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente; a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL); e a opção “outros” ficam com 1% cada.

A divulgação do resultado acontece dias após um desentendimento protagonizado por Tarcísio e Bolsonaro durante reunião em Brasília a respeito da reforma tributária. Como o site da Jovem Pan mostrou, o governador chegou a ser vaiado no encontro com membros do PL e interrompido por Jair Bolsonaro por defender a aprovação da matéria. Após a tensão, ambos se encontraram, a convite de Bolsonaro, e o ex-ministro garantiu que a relação dos dois está boa e disse que essa não é a primeira vez que eles discordam sobre algum tema.“O presidente é um grande amigo. A gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal, já era assim quando eu era ministro. Tinha situações que discordava dele, procurava assessorar da maneira mais respeitosa e leal. Conversamos e está tudo bem. Sempre serei leal ao presidente e grato. Se estou aqui, devo a ele”, comentou.

A pesquisa Genial/Quaest aconteceu entre os dias 6 e 10 de julho e somou 94 entrevistas online com fundos de investimento com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro. O público alvo ouvido é comporto por gestores, economistas, analistas e “tomares de decisão do mercado financeiro”. Como o site da Jovem Pan mostrou, a nova pesquisa Genial/Quaest também traz dados sobre a avaliação do governo Lula, do ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) e de outras autoridades, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alvo de críticas do presidente da República e seus aliados. Para Haddad, o cenário é positivo com melhora da percepção do mercado e aumento da avaliação positiva, que passou de 26% para 65%. Apesar disso, os agentes financeiros estão do lado de Campos Neto na briga com Lula. Enquanto o presidente do BC é considerado muito confiável por 72%, o petista é avaliado como muito confiável apenas por 1%.