Petrobras inicia processo para avaliar aumento de participação na Braskem

Estatal estuda a possibilidade de vender sua parte no negócio ou exercer direito de preferência de compra e aumentar o controle sobre a petroquímica

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Fachada da Braskem nas Instalações do pólo petroquímico localizado no Parque Capuava, em Santo André, na Grande São Paulo



A Petrobras informou ao mercado na noite de segunda-feira, 10, que deu início ao processo de due diligence (análise aprofundada) de dados da Braskem, com o objetivo de avaliar os números da empresa. A estatal estuda a possibilidade de vender sua parte no negócio ou exercer direito de preferência de compra do controle acionário e eventualmente aumentar sua participação na petroquímica. A Petrobras tem uma participação relevante na companhia, de aproximadamente 47% das ações. A Braskem tem recebido ofertas nacionais e internacionais para a venda do controle da empresa, que pertence à Novonor, antiga Odebrecht. Já foram apresentadas propostas de um fundo norte-americano, de uma estatal dos Emirados Árabes e da Unipar, outra gigante do setor petroquímico que atua no mercado brasileiro. A expectativa é de que a Petrobras mantenha sua participação ou a amplie, já que no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a estatal apresenta um viés mais comprador de ativos do que vendedor de bens e participações societárias. A decisão ainda não chegou ao Conselho de Administração da companhia, colegiado máximo que vai tomar a decisão final sobre o que fazer com as ações da Braskem.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga