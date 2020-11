Com Covid-19, Osmar Terra é internado para observação em Porto Alegre

Deputado foi diagnosticado com coronavírus em 13 de novembro; Segundo boletim médico, ele está estável

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Osmar Terra é ex-ministro da Cidadania e atual deputado federal



O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) foi internado para observação no hospital São Lucas da PUC-RS, em Porto Alegre, no domingo, 22. O ex-ministro da Cidadania testou positivo para coronavírus no dia 13 de novembro e iniciou o tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. O deputado é conhecido por minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19, por criticar o isolamento social e defender a hidroxicloroquina como tratamento para a doença. O remédio não tem comprovação científica para Covid-19. O ex-ministro utilizou em diversos momentos o seu Twitter para divulgar gráficos para justificar seus argumentos, que foram refutados por especialistas.

Em sua rede social, Terra informou que está realizado exames de avaliação e fisioterapia, visando acelerar sua recuperação. Ele está internado desde o domingo. Segundo o boletim médico do hospital, o deputado encontra-se “estável e sentindo-se confortável, com bom padrão respiratório respondendo as medidas adotadas até o momento”. O ex-ministro tem 70 anos e faz parte do grupo de risco da Covid-19.