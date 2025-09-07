Com Hugo Motta na tribuna, plateia na Esplanada entoa ‘sem anistia’

Em meio ao julgamento da suposta trama de golpe pelo STF, presidente da Câmara sofre pressão dos apoiadores de Bolsonaro para pautar a urgência do projeto de lei

Bruno Perez / Agência Brasil O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) ao lado de Lula, na tribuna de honra montada na Esplanada



A plateia nas arquibancadas do desfile da Independência em Brasília entoou o grito de “sem anistia” minutos após a chegada do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na tribuna de honra montada na Esplanada. Com o desenrolar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Motta sofre pressão dos apoiadores de Bolsonaro para pautar a urgência da anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. O chefe da Câmara já declarou que o número de líderes favoráveis à deliberação do tema aumentou nos últimos dias.

Motta chegou no evento por volta das 8h20. Ele deve ser o único representante das presidências das Casas, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vai passar o feriado de 7 de Setembro no Amapá.

Outra autoridade que chegou cedo no desfile foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhados de outros ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

*Com informações do Estadão Conteúdo