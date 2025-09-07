Esquerda defende soberania do Brasil em manifestações de 7 de setembro

Em meio ao julgamento no STF e ao tarifaço de Trump, atos em São Paulo pedem pela punição aos responsáveis pelo 8 de Janeiro e reforçam a defesa da democracia

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes participam de protesto no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista



Neste domingo (7), a esquerda participa de manifestações de 7 de Setembro em diversas regiões do país. Com discursos em defesa da soberania nacional, ressaltando a importância de preservar a independência política e econômica do Brasil em meio às pressões externas, os principais atos acontecem na cidade de São Paulo. Lideranças partidárias e sociais destacaram que a data cívica vai além do simbolismo histórico, servindo como espaço de reafirmação contra interferências internacionais. O tom adotado buscou reforçar a ideia de que o país deve manter autonomia em suas decisões estratégicas, mesmo diante de um cenário global de disputas comerciais.

As manifestações aconteceram em meio a um contexto de forte tensão política: de um lado, o impacto das sanções impostas pelos Estados Unidos após o tarifaço, que reacenderam debates sobre relações diplomáticas e comércio exterior; de outro, o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), que tem mobilizado atenção e polarizado discursos. Nesse ambiente, a defesa da soberania foi apresentada como resposta à pressão externa.

Agenda

7h – Grito dos Excluídos – Praça da Sé

– Organização: CNBB;

– Pautas: Defesa da democracia e cuidado com o meio ambiente;

– Atividades: Café da manhã para pessoas em situação de rua; coleta de votos para plebiscito popular sobre direitos trabalhistas; encontro com o ato “Povo Independente é Povo Soberano”.

9h – Povo Independente é Povo Soberano – Praça da República

– Organização: Partido dos Trabalhadores, Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, centros sindicais, partidos de esquerda, representações religiosas e movimentos sociais;

– Pautas: Defesa da soberania nacional, oposição ao tarifaço, fim da escala 6×1, redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, tributação dos super-ricos, punição aos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e regulamentação das redes sociais contra fake news;

– Atividades: o ato será fixo, sem passeata; contará com discursos de representantes de movimentos sociais. De acordo com a organização, há possibilidade de que ministros do governo Lula participem.

*Reportagem produzida com auxílio de IA