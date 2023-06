Com julgamento suspenso, Bolsonaro tem agenda de viagens com PL

Ex-presidente vai participar de novo encontro do partido em São Paulo; sigla tem atuado em diversas localidades em busca de ampliar leque para 2024

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro deixa Porto Alegre nesta sexta-feira



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca em São Paulo no próximo domingo, 25. Ele está viajando desde quinta-feira, 22, dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início ao julgamento que pode torná-lo inelegível. Bolsonaro participa de uma série de encontros do PL, o Partido Liberal, do qual é presidente de honra, com o objetivo de aumentar a gama de prefeitos e vereadores eleitos pela sigla nas eleições de 2024. No domingo, na capital paulista, o ex-presidente deve assistir ao jogo entre Palmeiras e Botafogo, que acontece no Allianz Parque. Já na segunda-feira, 26, estará junto com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em um encontro com deputados federais e estaduais do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A previsão é que ele retorne a Brasília na própria segunda-feira. A expectativa é de que o julgamento no TSE, que foi suspenso, seja retomado na terça, 27. Desde quinta, quando o julgamento teve início, Bolsonaro está no Rio Grande do Sul. Ele desembarcou em Porto Alegre pela manhã, quando foi recebido por apoiadores; à noite, esteve em uma churrascaria. A estadia deve durar até esta sexta-feira, 23. Segundo o PL, a ida do ex-chefe do Executivo ao Estado também faz “parte do roteiro de viagens pelo Brasil com o objetivo de fortalecer a legenda para a disputa das eleições municipais de 2024”. Atualmente, a sigla comanda 339 municípios no país, conquistados no pleito de 2020 – o objetivo, segundo Costa Neto, é chegar a 1.500 prefeitos eleitos no ano que vem.