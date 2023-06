Julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível é suspenso e será retomado na terça-feira

Ex-presidente é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político por reunião com embaixadores

Alejandro Zambrana/Secom/TSE Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, durante julgamento nesta quinta-feira, 22



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível. Segundo o magistrado, a suspensão temporária da análise da ação pelo tribunal ocorre “em virtude do horário”, uma vez que membros da Corte devem participar de audiências e sessão no Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, a estimativa é que o julgamento seja retomado na próxima terça-feira, 27, às 19 horas. Como a Jovem Pan mostrou, a Corte Eleitoral iniciou nesta quinta-feira, 22, a análise de uma ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), por conta dos questionamentos feitos pelo ex-presidente referentes ao processo eleitoral, sem apresentar provas, durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022. A partir das declarações, Bolsonaro é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político.

O Ministério Público Eleitoral(MPE) é a favor da inelegibilidade de Bolsonaro, entendendo que o discurso dele atacou as instituições eleitorais, com abuso de poder político e desvio de finalidade, além de uso indevido dos meios de comunicação, visto que o evento foi transmitido pelos canais oficiais do governo. O relator é o corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Ele iniciou o julgamento com a leitura de 43 páginas do relatório. Na sequência, ocorreu a sustentação oral pelo PDT, da defesa dos acusados, e a manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE) pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Na próxima sessão, o relator deverá apresentar seu voto, seguido dos votos dos demais ministros. Se algum dos ministros da Corte pedir vista, também existe a possibilidade de que o julgamento se estenda pelo segundo semestre.