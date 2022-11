Com Tebet e Calheiros, MDB anuncia nomes que irão compor a equipe transição de governo

Presidente da sigla emedebista, Baleia Rossi confirmou que indicações foram ‘acertadas’ com a mandatária do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann; legenda poderá sugerir outros nomes nos próximos dias

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Baleia Rossi é o atual presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro



Presidente nacional do MDB e deputado federal, Baleia Rossi utilizou as suas rede sociais nesta quarta-feira, 9, para anunciar a indicação dos nomes que a sigla indicou ao Partido dos Trabalhadores para compor a equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na publicação, o mandatário emedebista informa que os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Jader Barbalho (MDB-PA) foram sugeridos para compor o Conselho Político da Transição. Já para a área de Indústria e Comércio, o nome de Germano Rigotto (MDB), ex-governador do Rio Grande do Sul, foi o preferido pela legenda por já ter atuado como coordenador do plano de governo da presidenciável Simone Tebet – terceira candidata mais bem votada no primeiro turno das eleições presidenciais. Tebet, por sua vez, já havia sido anunciada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) como coordenadora da área de assistência social. Segundo Rossi, as indicações emedebistas já foram previamente definido com a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT). “Na linha do que discutimos, o MDB terá uma ação colaborativa e propositiva, com foco na solução de problemas urgentes. O MDB ainda poderá indicar, nos próximos dias, nomes técnicos para colaborar no time da transição”, ressaltou Baleia.