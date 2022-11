Justiça mantém prisão de Gabriel Monteiro e faz operação de busca e apreensão na casa dele

Ex-vereador é acusado de estuprar uma adolescente de 15 anos; ele gravou um vídeo negando o crime e se entregou numa delegacia na última segunda-feira

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/04/2022 Ex-vereador e youtube Gabriel Monteiro teve prisão preventiva mantida após audiência de custódia



A polícia do Rio de Janeiro cumpriu nesta terça-feira, 8, um mandado de busca e apreensão naquela que seria a casa do ex-vereador Gabriel Monteiro (PL), em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. A decisão foi expedida pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, titular da 34ª Vara Criminal do Rio, o mesmo que decretou, na última segunda-feira, a prisão de Monteiro. A ação foi realizada por agentes da delegacia do Recreio dos Bandeirantes com o objetivo de encontrar celulares que teriam sido utilizados durante o estupro do qual o ex-vereador é acusado. No entanto, ao chegarem ao local, os agentes foram informados que Gabriel Monteiro havia se mudado há cerca de três semanas. Os policiais, então, não encontraram nada que pudesse ajudar nas investigações.

Monteiro foi preso na última segunda, 7, após ter a prisão preventiva decretada pelo poder judiciário, acusado de estupro de vulnerável. Ele se entregou em uma delegacia de Niterói, na região metropolitana do Rio. Antes de ser preso, o ex-vereador, que é também YouTuber e ex-policial militar, gravou um vídeo negando o crime envolvendo uma adolescente de 15 anos de idade e afirmando que vai provar sua inocência. “Eu não fui conduzido pela polícia. Assim que eu fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar para a justiça, porque eu acredito nela, e sei que a minha inocência vai ficar comprovada, não só tecnicamente, mas para todo o Brasil, de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim”, falou. Monteiro foi transferido da unidade policial para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça. Ele passou por audiência de custódia e a prisão preventiva foi mantida.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga