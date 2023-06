Com Zanin, STF terá 7 ministros indicados pelo PT; saiba quem indicou quem

Advogado de Lula foi aprovado pelo Senado nesta quarta-feira por 58 votos contra 18; posse deve acontecer em agosto

Alessandro Dantas/PT no Senado Posse de Cristiano Zanin deve acontecer apenas em agosto



O advogado Cristiano Zanin foi aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 21, em votação no Senado Federal por 58 votos contra 18. O magistrado de 47 anos foi indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e é o sétimo ministro indicado pelo partido no STF dos 11 em exercício atualmente. A ministra Carmen Lúcia foi a primeira indicação da sigla, ainda em 2006, no primeiro mandato de Lula. Já em seu segundo governo, o presidente indicou Dias Toffoli, em 2009, ao cargo. Durante o mandato da presidente Dilma Rousseff foram quatro indicados: Luiz Fux e Rosa Weber, em 2011, Roberto Barroso em 2013 e Edson Fachin em 2015. Completam o STF o ministro Gilmar Mendes (indicado por FHC em 2002), Alexandre de Moraes (nomeado por Michel Temer em 2017), Kassio Nunes Marques e André Mendonça, escolhidos por Jair Bolsonaro em 2020 e 2021, respectivamente. A posse de Zanin deve acontecer apenas em agosto.

Como funciona a nomeação de um ministro do STF?

A nomeação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal (STF) acontece da seguinte forma: o candidato precisa ser brasileiro nato, ter entre 35 e 65 anos, seguir carreira jurídica e possuir saber na área, além de ter uma reputação ilibada. Preenchido todos os requisitos, o presidente da República faz a indicação e o indicado passa por uma sabatina do Senado, o que aconteceu com Zanin nesta quarta. Após a avaliação, a Comissão da Constituição e Justiça (CCJ) decide se o candidato tem notável saber jurídico. Aprovado pela CCJ, o indicado passa pela votação e é aprovado como ministro e toma posse.