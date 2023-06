Polícia localiza casa bomba com mais de 1.500 pinos de cocaína em Barueri

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Divulgação/SSP-SP Um suspeito acabou preso pela Polícia Civil



A Polícia Civil de São Paulo localizou, na manhã desta quarta-feira, 21, uma casa bomba com 1.548 pinos de cocaína. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante. O caso aconteceu no Parque Imperial, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. A droga abastecia a cidade de Vargem Grande Paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais encontraram as drogas armazenadas na garagem do imóvel. Também foi apreendido cinco litros de lança perfume, 18 pedras de crack, 2,8g de maconha em tabletes, 205 porções de maconha em papelotes, além de 2,7 g de cocaína a granel e uma arma de fogo calibre 38. O homem foi encaminhado à Delegacia de Vargem Grande Paulista. O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) para averiguação dos entorpecentes.