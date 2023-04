Comandante diz que Exército é apolítico e imparcial e pede fé na democracia

General Tomás Miguel Ribeiro Paiva também falou em respeito à Constituição e às instituições; presidente Lula participou da solenidade pelos 375 anos da instituição

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, em solenidade pelo Dia do Exército



O comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, afirmou que a instituição é “apolítica, apartidária, imparcial e coesa”. A declaração foi dada durante a cerimônia de celebração do Dia do Exército no quartel-general de Brasília, nesta quarta-feira, 19, evento que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em fala aos miliares, o comandante pediu “fé nos princípios democráticos”. “O Exército imortal de Caxias, Instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da Pátria, da independência, da República e da democracia”, disse Paiva. A mensagem consta no texto da “Ordem do Dia” relativa ao Dia do Exército, publicado no site do Exército Brasileiro.

“Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e solidariedade do povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares”, diz o general em outro trecho da mensagem. Tomás Miguel Ribeiro Paiva foi indicado ao comando do Exército pelo presidente Lula em 21 de janeiro, 13 dias após os prédios dos Três Poderes serem invadidos e depredados. Ele substituiu o general Júlio Cesar de Arruda, alvo de críticas por suposta omissão. Em sua mensagem, Paiva também disse aos soldados que, “em um mundo cada vez mais complexo”, é preciso ” encontrar os melhores caminhos” para o cumprimento das missões militares, que devem ser balizados “pelo respeito à população, às instituições e, sobretudo, à Constituição”.