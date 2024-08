Comissão do Senado aprova convites para Celso Amorim e Mauro Vieira falarem sobre Venezuela

Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Renan Calheiros (MDB-AL), disse que a audiência com Amorim deve ser realizada na próxima quinta-feira (15)

RICARDO BASTOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O requerimento envolvendo Amorim, que se tratava de uma convocação (o que obrigava a presença do assessor de Lula na reunião), foi transformado em convite



A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quinta-feira (8) requerimentos envolvendo as eleições na Venezuela. Foram convidados a prestar esclarecimentos sobre o pleito venezuelano o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim, que viajou a Caracas para acompanhar a eleição, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A oposição, que apresentou os pedidos na comissão, também queria a convocação da embaixadora do Brasil na Venezuela. Após negociação com o governo, o pedido para que a embaixadora fosse ouvida foi retirado.

O requerimento envolvendo Amorim, que se tratava de uma convocação (o que obrigava a presença do assessor de Lula na reunião), foi transformado em convite a pedido do governo. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Renan Calheiros (MDB-AL), disse que a audiência com Celso Amorim deve ser realizada na próxima quinta-feira (15). A reunião com o ministro Mauro Vieira deve acontecer somente após ele retornar de uma viagem internacional que fará, disse Renan, o que deve acontecer em duas semanas.

