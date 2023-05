Comissão do Senado aprova primeira mulher para cargo de embaixadora do Brasil nos EUA

Diplomata Maria Luiza Ribeiro Viotti, de 69 anos, foi a indicada e recebeu voto favorável da relatora, senadora Mara Gabrilli

Jefferson Rudy/Agência Senado Comissão do Senado aprova Maria Luiza para cargo de embaixadora do Brasil nos EUA



A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira, 11, a primeira mulher ao cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos: a diplomata Maria Luiza Ribeiro Viotti, de 69 anos. A mensagem de indicação recebeu voto favorável da relatora, senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), e agora será encaminhada para votação do plenário do Senado. Durante audiência na CRE, Mara Gabrilli lembrou que “os EUA são o mais tradicional e antigo parceiro do Brasil no cenário internacional” e é o país onde habitam atualmente 1,9 milhão de brasileiros. “Com certeza, o Brasil estará em boas mãos. (…) [Maria Luiza] estará abrindo espaço gigante para as mulheres exercerem cargos de alta envergadura”, afirmou a senadora. Na oportunidade, Maria Luiza ressaltou a importância da diplomacia parlamentar, assim como a iminente criação de grupo parlamentar Brasil-Estados Unidos. Para ela, essa iniciativa será de extrema importância para fortalecer os laços entre os dois países. “Hoje o Brasil e Estados Unidos se reconhecem como duas grandes democracias que compartilham valores”, disse a diplomata, ao lembrar que em 2024 será celebrado o bicentenário das relações bilaterais. De acordo com Maria Luiza, existe atualmente uma rede de 11 consulados para prestar atendimento à comunidade de brasileiros nos Estados Unidos. A diplomata é natural de Belo Horizonte e ingressou na carreira em 1976. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela Associação de Ensino Unificado de Brasília em 1978, onde também concluiu os cursos de Aperfeiçoamento de Diplomatas (1982) e Altos Estudos (1995). Maria Luiz é mestre em economia pela Universidade de Brasília.

*Com informações da Agência Senado.