Comitê Gestor da Internet divulga dez princípios para regular redes sociais

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) publicou um documento que estabelece dez princípios fundamentais para a futura regulação das redes sociais no país. O material foi concluído após uma ampla consulta pública que envolveu diversos setores da sociedade e tem como objetivo servir de base para a criação de um novo marco regulatório para o ambiente digital.

O debate sobre a regulação das plataformas digitais tem ganhado força no Congresso Nacional e na sociedade, impulsionando a necessidade de diretrizes claras.

Os 10 princípios listados pelo CGI.br são:

Estado Democrático de Direito, Soberania e Jurisdição Nacional: Assegurar que as plataformas operem em conformidade com as leis brasileiras. Direitos Humanos, Liberdade de Expressão e Privacidade: Garantir a proteção dos direitos fundamentais dos usuários. Autodeterminação Informativa: Dar aos usuários controle sobre seus próprios dados. Integridade da Informação: Combater a desinformação e promover um ambiente informativo saudável. Inovação e Desenvolvimento Socioeconômico: Fomentar um ecossistema digital que contribua para o progresso do país. Transparência e Prestação de Contas (Accountability): Exigir que as plataformas sejam claras sobre seus algoritmos e políticas de moderação. Portabilidade e Interoperabilidade: Facilitar a migração de dados entre diferentes serviços. Prevenção e Responsabilização: Estabelecer mecanismos para prevenir danos e responsabilizar os infratores. Proporcionalidade Regulatória: Aplicar regras adequadas ao porte e impacto de cada plataforma. Ambiente Regulatório e Governança Multissetorial: Promover a cooperação entre governo, empresas, academia e sociedade civil na criação e aplicação das normas.

O documento agora será encaminhado a órgãos governamentais e ao Congresso Nacional para subsidiar as discussões e a elaboração de uma legislação específica sobre o tema. O objetivo é criar um ambiente digital mais seguro e transparente, sem cercear a liberdade de expressão.

