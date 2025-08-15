Jovem Pan > Notícias > Política > Comitê Gestor da Internet divulga dez princípios para regular redes sociais

Comitê Gestor da Internet divulga dez princípios para regular redes sociais

Documento será encaminhado ao Congresso Nacional e aos órgãos governamentais para a elaboração de uma legislação específica sobre o tema

  • Por Jovem Pan
  • 15/08/2025 11h06
  • BlueSky
EVARISTO SA/AFP Um usuário brasileiro da rede social X, anteriormente Twitter, navega por postagens em um celular em Brasília em 31 de agosto de 2024 Material foi concluído após consulta pública que envolveu setores da sociedade e tem como objetivo servir de base para a criação de um novo marco regulatório para o ambiente digital

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) publicou um documento que estabelece dez princípios fundamentais para a futura regulação das redes sociais no país. O material foi concluído após uma ampla consulta pública que envolveu diversos setores da sociedade e tem como objetivo servir de base para a criação de um novo marco regulatório para o ambiente digital.

O debate sobre a regulação das plataformas digitais tem ganhado força no Congresso Nacional e na sociedade, impulsionando a necessidade de diretrizes claras.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Os 10 princípios listados pelo CGI.br são:

  1. Estado Democrático de Direito, Soberania e Jurisdição Nacional: Assegurar que as plataformas operem em conformidade com as leis brasileiras.

  2. Direitos Humanos, Liberdade de Expressão e Privacidade: Garantir a proteção dos direitos fundamentais dos usuários.

  3. Autodeterminação Informativa: Dar aos usuários controle sobre seus próprios dados.

  4. Integridade da Informação: Combater a desinformação e promover um ambiente informativo saudável.

  5. Inovação e Desenvolvimento Socioeconômico: Fomentar um ecossistema digital que contribua para o progresso do país.

  6. Transparência e Prestação de Contas (Accountability): Exigir que as plataformas sejam claras sobre seus algoritmos e políticas de moderação.

  7. Portabilidade e Interoperabilidade: Facilitar a migração de dados entre diferentes serviços.

  8. Prevenção e Responsabilização: Estabelecer mecanismos para prevenir danos e responsabilizar os infratores.

  9. Proporcionalidade Regulatória: Aplicar regras adequadas ao porte e impacto de cada plataforma.

  10. Ambiente Regulatório e Governança Multissetorial: Promover a cooperação entre governo, empresas, academia e sociedade civil na criação e aplicação das normas.

O documento agora será encaminhado a órgãos governamentais e ao Congresso Nacional para subsidiar as discussões e a elaboração de uma legislação específica sobre o tema. O objetivo é criar um ambiente digital mais seguro e transparente, sem cercear a liberdade de expressão.

*Com informações de David de Tarso

Leia também

Gol registra prejuízo líquido de R$ 1,5 bilhão no segundo trimestre
Lula inaugura fábrica da GWM em Iracemápolis, no interior paulista

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >