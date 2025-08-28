Condenada pelo 8 de Janeiro é presa ao chegar ao Brasil em voo de deportados

Acusada foi condenada a 13 anos e seis meses de prisão e respondia às acusações em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica; no entanto, em janeiro do ano passado, ela fugiu para os EUA

Joédson Alves/Agência Brasil Rosana Maciel Gomes foi levada para o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na capital mineira



A Polícia Federal (PF) prendeu na noite desta quarta-feira (27) a brasileira Rosana Maciel Gomes, uma das condenadas pelos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. Rosana estava foragida nos Estados Unidos e foi presa após desembarcar no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Ela estava em voo fretado pelo governo norte-americano para trazer pessoas deportadas por tentarem entrar ilegalmente naquele país.

A acusada foi condenada pelo Supremo a 13 anos e seis meses de prisão e respondia às acusações em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, em janeiro do ano passado, ela fugiu do Brasil, passando pelo Peru, e foi presa ao tentar entrar nos Estados Unidos.

De acordo com a PF, Rosana foi levada para o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na capital mineira, onde ficará à disposição das autoridades. Uma audiência de custódia está prevista para ser realizada na tarde de hoje pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

