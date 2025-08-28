Jovem Pan > Notícias > Política > Condenada pelo 8 de Janeiro é presa ao chegar ao Brasil em voo de deportados

Condenada pelo 8 de Janeiro é presa ao chegar ao Brasil em voo de deportados

Acusada foi condenada a 13 anos e seis meses de prisão e respondia às acusações em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica; no entanto, em janeiro do ano passado, ela fugiu para os EUA

  • Por Jovem Pan
  • 28/08/2025 19h11 - Atualizado em 28/08/2025 19h39
  • BlueSky
Joédson Alves/Agência Brasil 8 de Janeiro Rosana Maciel Gomes foi levada para o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na capital mineira

A Polícia Federal (PF) prendeu na noite desta quarta-feira (27) a brasileira Rosana Maciel Gomes, uma das condenadas pelos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. Rosana estava foragida nos Estados Unidos e foi presa após desembarcar no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Ela estava em voo fretado pelo governo norte-americano para trazer pessoas deportadas por tentarem entrar ilegalmente naquele país.

A acusada foi condenada pelo Supremo a 13 anos e seis meses de prisão e respondia às acusações em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, em janeiro do ano passado, ela fugiu do Brasil, passando pelo Peru, e foi presa ao tentar entrar nos Estados Unidos.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

De acordo com a PF, Rosana foi levada para o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na capital mineira, onde ficará à disposição das autoridades. Uma audiência de custódia está prevista para ser realizada na tarde de hoje pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Leia também

CPMI do INSS ouve defensora pública que denunciou fraudes antes da PF
Ibovespa bate recorde com Tarcísio à frente de Lula em pesquisa e dólar cai a R$ 5,40

*Com informações da Agência Brasil

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >