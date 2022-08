Confio que resultado das eleições será respeitado por partidos e candidatos, diz Pacheco

Presidente do Senado Federal reafirmou sua confiança no sistema eleitoral brasileiro e ressalto que espera manifestações ‘ordeiras e pacíficas’

Roque de Sá/Agência Senado - 03/08/22 Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco reafirmou sua confiança nas urnas eletrônicas



O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, se reuniu nesta segunda-feira, 22, com o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e o congressista afirmou na saída do encontro que confia no reconhecimento do resultado das eleições por parte dos participantes, como partidos e candidatos. “Tenho plena confiança na lisura do processo, na confiança das urnas eletrônicas e no sistema de votação, confiança de que os eleitores exercerão de maneira democrática a sua vontade no dia 02 de outubro, e que o resultado das urnas, seja qual for, será absolutamente respeitado por todos. Inclusive, partidos e candidatos”, argumentou. Questionado sobre as manifestações de 7 de setembro, o político ressaltou a importância da data – já que o Brasil comemorara seu bicentenário da independência – e voltou a pedir manifestações ‘ordeiras e pacíficas’. “Naturalmente, questões de segurança de eventuais excessos que podem acontecer por grupos que não tenho dúvidas, são minoritários, isso é papel das forças de seguranças dos Estados poder inibir qualquer atitude que não seja democrática e republicana”, disse. Na visão de Pacheco, a maturidade política brasileira e a força das instituições prevalecerão sobre possíveis “retrocessos democráticos”.