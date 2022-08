Moraes solicita identificação de integrantes de grupo ‘Caçadores de Ratos do STF’ no Telegram

Pedido feito à Policia Federal pelo ministro do Supremo Tribunal Federal tem como objetivo analisar o perfil dos usuários e as mensagens enviadas com ameaças aos magistrados

Nelson Jr./SCO/STF O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a PF identifique os integrantes de grupo anti-STF no Telegram



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou à Polícia Federal (PF) que o órgão realize a identificação dos participantes de um grupo no aplicativo Telegram chamado de ‘Caçadores de Ratos do STF’. A determinação cede um prazo de 15 dias para que os perfis dos 159 integrantes sejam mapeados, bem como suas mensagens enviadas e o teor das publicações. No despacho assinado pelo magistrado, o qual a equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso, Moraes argumentou que “Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize a análise do teor de mensagens trocadas e identifique todos os integrantes do grupo no Telegram ‘Caçadores de ratos do STF'”.

*Mais informações em instantes