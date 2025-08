Confira as novas medidas cautelares impostas a Bolsonaro por Moraes

Ministro do STF decretou a prisão domiciliar do ex-presidente nesta segunda-feira (4)

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Bolsonaro violou as medidas cautelares impostas por Moraes



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Além das medidas cautelares já impostas anteriormente, que incluíam uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar das 19h às 6h, em dias úteis, e durante todo o final de semana, o ex-presidente não pode mais sair de casa e nem receber visitas (com exceção de seus advogados). Ele também não pode usar celular e nem tirar fotos ou gravar imagens.

Bolsonaro violou as medidas cautelares impostas por Moraes ao utilizar as redes sociais de seus filhos para divulgar conteúdos. “Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro”, escreveu o ministro do STF.