Flávio Bolsonaro apaga vídeo com participação remota do pai em ato contra STF

Segundo o senador, o ex-mandatário apenas fez uma saudação e não mencionou processos, o que seria vedado por medida cautelar

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Senador Flávio Bolsonaro expressou que, em sua opinião, não havia problema algum na mensagem enviada por Jair Bolsonaro



Neste domingo (3), o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de forma remota de uma manifestação na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, enviando uma mensagem aos presentes. No vídeo, Bolsonaro cumprimentava os manifestantes, desejando-lhes uma ótima tarde e enviando um abraço, além de afirmar que estavam juntos “pela nossa liberdade”. No entanto, a gravação foi retirada do ar na manhã desta segunda-feira (4) gerando uma série de especulações e debates sobre os motivos por trás dessa decisão. O senador Flávio Bolsonaro expressou que, em sua opinião, não havia problema algum na mensagem enviada pelo ex-presidente.

Segundo o senador, o ex-mandatário apenas fez uma saudação e não mencionou processos, o que seria vedado por medida cautelar. No entanto, os advogados de Bolsonaro expressaram dúvidas sobre a legalidade do vídeo, o que levou à decisão de removê-lo. Flávio Bolsonaro classificou a situação como uma insegurança jurídica sem precedentes na história do Brasil, além de considerar a remoção do vídeo como uma censura inconstitucional e arbitrária.

A cena de manifestações com ligações de vídeo para Jair Bolsonaro se repetiu em vários estados do país. Apesar dos convites para discursar, o ex-presidente optou por permanecer em silêncio durante essas chamadas, uma decisão que reflete as incertezas jurídicas que o cercam. Essa postura de cautela demonstra o clima de tensão que envolve Bolsonaro e seus apoiadores, que se veem em um cenário de incerteza sobre o que pode ou não ser dito publicamente.