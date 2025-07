Confusão entre Kim Kataguiri e Célia Xakriabá marca aprovação de projeto sobre licenciamento ambiental na Câmara

Desentendimento teve início após o deputado do União chamar a parlamentar indígena de ‘cosplay de pavão’, em referência ao cocar tradicional que ela usava; Polícia Legislativa foi acionada

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Clédia Xakriabá foi ao microfone para dizer que o cocar que usa é sagrado para o povo Fulni-ô, feito com penas de pavão que caem naturalmente



A aprovação do projeto de lei que flexibiliza regras do licenciamento ambiental foi marcada por confusão e troca de ofensas entre parlamentares na madrugada desta quinta-feira (17), no plenário da Câmara dos Deputados. O tumulto começou por volta das 2h30 e terminou com a intervenção da Polícia Legislativa. O desentendimento teve início após o deputado Kim Kataguiri (União-SP) chamar a deputada indígena Célia Xakriabá (PSOL-MG) de “cosplay de pavão”, em referência ao cocar tradicional que ela usava.

Xakriabá, então, respondeu no microfone dizendo que o adereço era um cocar sagrado do povo Fulni-ô, feito com penas de pavão que caem naturalmente. “Isso é um racismo televisionado. Certamente tomarei as medidas necessárias”, declarou a deputada, que deixou o plenário aos gritos, após o empurra-empurra.

A confusão se intensificou quando o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) ironizou o uso das penas no cocar. O deputado Coronel Meira (PL-PE) afirmou ter sido ferido com uma caneta ao tentar conter a parlamentar. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), precisou pedir a presença da Polícia Legislativa por três vezes para conter os ânimos.

Deputadas como Erika Kokay (PT-DF) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) prestaram solidariedade à colega. “Não vamos tolerar nenhuma forma de silenciamento, ataque à ancestralidade e violência política de gênero”, afirmou Petrone. A discussão ocorreu durante a votação de um projeto apoiado pela bancada ruralista, que simplifica os procedimentos de licenciamento ambiental — ponto de divergência com partidos de esquerda e parlamentares ligados à pauta indígena e ambiental. Motta lamentou o ocorrido e afirmou ser contra qualquer tipo de violência.

