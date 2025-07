Câmara dos Deputados aprova crédito de R$ 30 bi para agronegócio com recursos do pré-sal

Governistas classificaram a iniciativa como ‘uma bomba’ e alegam falta de acordo, uma vez que o governo havia combinado que tema não seria votado neste momento

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos - PB)



A Câmara dos Deputados aprovou na noite da última quarta-feira (16) um crédito subsidiado de até R$ 30 bilhões destinado ao agronegócio, utilizando recursos do pré-sal. A votação, que resultou em 346 votos a favor e 93 contra, foi marcada por um clima de tensão e descontentamento entre os parlamentares, especialmente após o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao aumento do número de deputados e a recente decisão do STF sobre o IOF.

O projeto, que inicialmente tinha como foco o pequeno produtor rural, passou por alterações significativas. Agora, ele permite que os recursos do Fundo Social do pré-sal sejam utilizados para o refinanciamento de dívidas do setor agrícola, com a condição de que os juros sejam subsidiados. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, manifestou sua insatisfação com a Frente Parlamentar da Agropecuária, criticando a falta de diálogo e a aprovação de um projeto que ele considera que eleva as despesas da União.

Além da aprovação do crédito para o agronegócio, a Câmara também decidiu retirar da pauta um projeto que visava criar novas vagas no Superior Tribunal de Justiça. Em contrapartida, foi aprovada uma alteração nos valores do Fundo Garantia-Safra, que agora seguirá para análise no Senado. Essa mudança é vista como uma tentativa de fortalecer a segurança financeira dos agricultores em tempos de crise.

*Reportagem produzida com auxílio de IA