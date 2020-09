Congresso cancela sessão que analisaria veto à desoneração da folha

Segundo comunicado, a falta de entendimento entre os parlamentares levou à suspensão

Marcos Oliveira/Agência Senado

A presidência do Congresso Nacional decidiu cancelar as sessões deliberativas que analisariam a possível derrubada de vetos presidenciais. Marcadas para esta quarta-feira, 30, as reuniões remotas iriam analisar, entre outros assuntos, o veto à desoneração da folha de pagamentos. No entanto, segundo comunicado, por falta de entendimento entre os parlamentares as sessões estão canceladas. Inicialmente, a previsão era que a Câmara dos Deputados iniciasse a discussão sobre o veto à desoneração em sessão a partir das 10h desta quarta-feira. Entretanto, até o inicio da sessão não havia sido atingido o quorum suficiente para deliberação, informou nota.

No Senado Federal, a reunião estava marcada para às 16h e seguiria o debate sobre o assunto caso o veto do presidente Jair Bolsonaro fosse derrubado na Câmara. Segundo comunicado de Davi Alcolumbre, a “necessidade de garantir um quorum elevado nas votações”, assim como a exigência do mínimo de entendimento, especialmente de forma remota, sobre “sobre os vetos a serem delirados”, levou à suspensão das sessões.