Conselho de Ética arquiva processo contra Carla Zambelli após relator mudar de ideia

O Conselho de Ética da Câmara aprovou o arquivamento de processo contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) nesta quarta-feira, 9. A ação poderia levar à cassação do mandato da parlamentar, acusada de quebra de decoro por xingar o deputado Duarte Jr. (PSB-MA), mas a parlamentar foi salva com 15 votos a 9. O conflito ocorreu durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública, formalizada para ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino. O arquivamento ocorre após o relator do caso, deputado João Leão (PP-BA), modificar seu voto. Na semana passada, ele havia manifestado interesse em dar continuidade ao processo. Zambelli ainda corre risco de ser julgada ao Conselho de Ética devido ao caso em que é suspeita de ter contratado o hacker Walter Delgatti, famoso por expor as trocas de mensagens entre os procuradores da Lava Jato, para invadir sistemas do Poder Judiciário.

“A repercussão deste caso foi muito grande. Os ânimos caíram e se arrefeceram. Então, em função disso tudo, vamos dar uma oportunidade à Casa, a deputada Carla Zambelli e a todos aqueles que estão com problemas de pegarmos isso aqui e resolver republicanamente. Eu voto pela inadmissibilidade [do processo]”, explicou. Durante a sessão desta quarta-feira, Zambelli pediu desculpas pelo xingamento. “Acho que a gente pode fazer um embate de ideias sem atacar pessoas. Realmente, não quis ofender o Duarte, não foi intenção na minha fala”, ressaltou.