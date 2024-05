Conselho de Ética avança com processo que pode cassar o mandato de Chiquinho Brazão

Deputado é acusado, juntamente com seu irmão Domingos, de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gome

Mario Agra/Câmara dos Deputados Chiquinho Brazão está sem partido desde que foi expulso do União Brasil



O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu seguir em frente com o processo de quebra de decoro parlamentar contra o deputado Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ), acusado, juntamente com seu irmão Domingos, de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Com 16 votos a favor e apenas um contra, o colegiado acatou o parecer da relatora Jack Rocha (PT-ES), que apontou a gravidade dos atos cometidos por Brazão, classificados como hediondos. O deputado encontra-se detido desde 24 de março, por obstrução de Justiça, e teve sua expulsão do partido União Brasil aprovada por unanimidade pela Executiva Nacional. Além disso, o plenário da Câmara aprovou um parecer que determina a manutenção da prisão. Jack Rocha foi alvo de um pedido de afastamento por parte da defesa de Brazão, alegando parcialidade devido a manifestações favoráveis à prisão do deputado nas redes sociais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra os irmãos Brazão, acusando-os de homicídio e organização criminosa. Segundo a PGR, o assassinato de Marielle e Anderson foi motivado por interesses econômicos de milícias e para desencorajar a oposição política. A denúncia destaca que o crime foi planejado de forma a dificultar a defesa das vítimas, caracterizando uma emboscada. O processo em andamento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pode resultar na cassação do mandato de Chiquinho. A relatora ressaltou a violência política cometida pelo deputado, enfatizando a seriedade dos ilícitos penais envolvidos.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA