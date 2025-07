Conselho de Ética da Câmara suspende André Janones por 90 dias após ofensas a Nikolas Ferreira

O agora suspenso deputado disse que não cometeu homofobia, e que apenas se referiu a ele como Nikole na semana passada atendendo um pedido do próprio membro do PL feito em 2023

Najara Araújo/Câmara dos Deputados No dia 9 de julho, Janones provocou Nikolas, ato que foi seguido por bate-boca entre ele e representantes do PL



O deputado André Janones (Avante-MG) teve o mandato de deputado federal suspenso por 90 dias pelo Conselho de Ética da Câmara. A suspensão veio uma semana após o deputado ter xingado Nikolas Ferreira (PL-MG) em sessão do Plenário, com ofensas de cunho homofóbico. A ação contra Janones foi apresentada pela direção da Câmara dos Deputados. No dia 9 de julho, o agora suspenso Janones provocou Nikolas, ato que foi seguido por bate-boca entre ele e representantes do PL. Janones disse que não cometeu homofobia, e que apenas se referiu a Nikolas como Nikole atendendo um pedido do próprio deputado feito em 2023, em discuso na Câmara no Dia Internacional da Mulher, com falas transfóbicas. “Hoje, me sinto mulher. Deputada, Nikole. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”, disse ele na ocasião, usando uma peruca.

“Ele não usou a tribuna novamente para retirar. Até que ele peça desculpas ou fale que não é mais a Nikole, todas as vezes que me refiro a ele, em respeito a maneira como ele se identifica, eu sempre me refiro no gênero feminino”, disse Janones em sua defesa. O colegiado não foi convencido. Fausto Santos Jr. (União-AM), relator do caso, afirmou que as falas do deputado configuram quebra de decoro. “O emprego dessas palavras como forma de xingamento reforça estigmas históricos, normaliza o preconceito e perpetua a marginalização dessa população no espaço público e institucional”, disse.