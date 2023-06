Conselho de Ética do Senado abre processo contra político flagrado com dinheiro na cueca

Polícia Federal encontrou R$ 33 mil com o senador Chico Rodrigues durante operação de buscas em 2020; colegiado arquivou outras seis representações e adiou análise de ação contra Flávio Bolsonaro

Jane de Araújo/Agência Senado Senador Chico Rodrigues durante sessão no Senado Federal



O Conselho de Ética do Senado decidiu abrir um procedimento disciplinar contra o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) pelo episódio em que o parlamentar foi encontrado com dinheiro na cueca em meio a operação da Polícia Federal. A ação ocorreu em 2020 durante busca e apreensão na casa do político. O pedido de abertura da ação foi realizado pelos partidos Cidadania e Rede Sustentabilidade, em 2020, e sua aprovação é tida como o retorno do colegiado da Casa, já que o Conselho de Ética encontrava-se num hiato de seis anos, com sua última deliberação realizada em 2016. As legendas que encabeçam o processo pedem a cassação do mandato parlamentar. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi definido como relator da ação. Em sua defesa, Rodrigues negou ter cometido qualquer irregularidade e alegou que o ato de esconder mais de R$ 30 mil na cueca foi um ato dominado “pelo pânico e pelo medo”. Jayme Campos (União Brasil-MT), presidente do conselho, afirmou que a abertura do processo não significa que haja conclusões precipitadas sobre o caso e que a ação cumprirá todos os requisitos regimentais antes de ser alvo de análise. Na mesma sessão, outros quase casos contra senadores também foram aceitos e outros seis foram arquivados. Uma representação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por suposta relação com milícias, foi adiada.