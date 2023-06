Bolsonaro tem R$ 87 mil bloqueados pela Justiça de SP por não pagar multas da pandemia

Ex-presidente deve R$ 568 mil porque não utilizou máscara de proteção contra a Covid-19 em visitas a Eldorado, Miracatu e Ribeiro

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/06/2023 O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao lado do prefeito e do governador de São Paulo, Rcardo Nunes e Tarcísio de Freitas



Decisão da Vara de Execuções Fiscais de São Paulo bloqueou R$ 87 mil das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro por ele estar inadimplente com o pagamento de multas que recebeu por não ter usado máscara de proteção contra a Covid-19 em visita ao Estado de São Paulo, em 2021. Na ocasião, as penas foram aplicadas pela Secretaria Estadual de Saúde, em visitas do então presidente da República na região do Vale do Ribeira, especificamente nas cidades de Eldorado, Miracatu e Ribeiro. Ao todo, as multas pelo descumprimento das regras sanitárias vigentes na época somam R$ 568 mil, já adicionados juros e honorários advocatícios.

O bloqueio nas contas de Bolsonaro foi assinado pela juíza Ana Maria Brugin e atende a determinação da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, que no início deste ano orientou pela execução fiscal das dívidas do ex-presidente. O nome de Jair Bolsonaro conta em cadastro de dívida ativa do Estado de São Paulo desde fevereiro do ano passado, após ele ser intimado por diversas vezes pelas autoridades fiscais, mas sem sucesso no pagamento da cobrança.