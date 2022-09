Consulta ao local de votação pode ser feita por meio de site e aplicativos; veja como

Plataformas do Tribunal Superior Eleitoral oferecem serviço de maneira simplificada, rápida e gratuita para todos os eleitores do Brasil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil e-Título é um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor



No próximo domingo, 2 de outubro, mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas para votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Para conferir o local de votação, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral ou os aplicativos da justiça eleitoral. A consulta é simples, rápida e gratuita. Pelo site, é necessário acessar a área do eleitor e eleições na parte superior da página principal. Ao clicar nesse tópico, o eleitor será redirecionado para dois menus, em “eleitor”, é só clicar no link “local de votação, zonas eleitorais”. A página oferece a informação sobre locais de votação comuns, para o eleitorado que solicitou o voto em trânsito e também para o eleitorado militar e de servidores da justiça eleitoral. Para pesquisar, basta preencher quatro informações, o nome, o número do título de eleitor ou do CPF, a data de nascimento e o nome da mãe. Feito isso, a página indicará o resultado, com o número da zona e da seção eleitoral junto com o endereço do local. Ainda na página principal do site do TSE, há uma outra possibilidade de consulta no autoatendimento do eleitor, disponível também no alto do menu “eleitor e eleições”. O autoatendimento oferece uma série de serviços remotos. Nesse caso, basta clicar no ícone “onde votar” e preencher o formulário solicitado. Pelo aplicativo “E-Título”, que também funciona como via digital do título de eleitor, é possível verificar o endereço de forma rápida e simples.

*Com informações do repórter Vinicius Moura