Contrariando governistas, CPMI mantém deputado investigado por incitar atos de 8 de Janeiro

Autor do requerimento que deu criou o colegiado, André Fernandes está entre os investigados pelo Supremo Tribunal Federal; petista promete recorrer à decisão

Pedro França/Agência Senado À bancada, em pronunciamento, deputado André Fernandes (PL-CE)



O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União Brasil – BA), negou pedido de substituição e manteve o deputado André Fernandes (PL-CE) entre os membros do colegiado. A decisão foi proferida nesta terça-feira, 6, pouco antes da relatora, senadora Eliziane Gama, apresentar o plano de trabalhos. Contrariando governistas, que defendiam a troca do parlamentar, autor do requerimento que criou a comissão, Arthur Maia defendeu que “não existe deputado pela metade, ou é deputado e pode participar de qualquer colegiado dessa casa ou não é e não pode fazê-lo”. Ele também alegou que a indicação para composição do grupo parlamentar não compete ao presidente, mas ao líder partidário, indeferindo uma questão de ordem apresentada pelo deputado federal Rogério Corrêa (PT-MG). O petista lembrou que Fernandes já foi indiciado pela Polícia Federal e “é provável que vire réu”.

“O deputado André Fernandes estaria participando de uma investigação que ele próprio é indiciado. (…) Não pode ele sendo investigado e indiciado pela PF fazer parte do inquérito, seria como a raposa tomando conta do galinheiro”, argumentou o parlamentar mineiro. André Fernandes é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por publicar vídeos convocando cidadãos para os atos de 8 de Janeiro. Nas gravações, ele chegou, inclusive, a afirmar que estaria presente e, após a invasão dos prédios públicos, publicou uma imagem da porta de um armário com o nome do ministro Alexandre de Moraes.

A recusa de Arthur Maia da substituição de Fernandes causou protestos entre membros da base do governo Lula e opositores, que aplaudiam a decisão. O deputado federal Rubens Pereira Júnior (PT-MA) afirmou que vai recorrer da decisão à Mesa Diretora do Congresso Nacional. De qualquer forma, o próprio presidente da CPMI disse que vai encaminhar a questão ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nas redes sociais, André Fernandes comemorou a decisão favorável. “É oficial, continuarei participando normalmente da CPMI do 8 de Janeiro. É oficial, vou participar. Segue o jogo”, afirmou.