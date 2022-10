Corpo do marido de Raquel Lyra, candidata ao Governo de Pernambuco, é enterrado em Caruaru

Empresário Fernando Lucena morreu neste domingo, 2, após sofrer uma mal súbito em sua própria casa; Raquel é candidata ao Governo de Pernambuco

Foto: NELSON GARIBA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO



O corpo do marido da candidata ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), o empresário Fernando Lucena, foi enterrado neste domingo, 2, em Caruaru-PE. Lucena morreu na manhã deste domingo eleitoral após sofrer um mal súbito em sua casa, no bairro Maurício de Nassau. Ele tinha 44 anos. O corpo começou a ser velado às 13 horas, no Cemitério Parque dos Arcos, também em Caruaru, e foi acompanhado por centenas de pessoas. O enterrou aconteceu pouco antes das 18 horas. Raquel Lyra esteve no enterro. Bastante emocionada, recebeu apoio de quem esteve presente na cerimônia. Ele deixa dois filhos: Fernando e João. Raquel Lyra possui grandes chances de ir ao segundo turno nas eleições do estado. “A família de Raquel Lyra informa, com profunda dor, que, na manhã deste domingo, 02, o empresário Fernando Lucena, marido de Raquel e pai de João e Fernando, faleceu, vítima de um mal súbito. Raquel Lyra e sua família agradecem as manifestações de solidariedade que vêm recebendo e contam com a compreensão de todos neste momento tão difícil”, disse a nota publicada pelo pai da candidata nas redes sociais.