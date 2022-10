Marido de Raquel Lyra, candidata ao governo de Pernambuco, morre em Caruaru

Fernando Lucena sofreu um mal súbito na manhã deste domingo, 2; tucana tem chance de ir ao segundo turno com Marília Arraes, já que está empatada em segundo lugar nas intenções de votos com Miguel Coelho, do União Brasil

Reprodução/Instagram/@raquellyraoficial A candidata do PSDB ao governo de Pernambuco e seu marido Fernando Lira, que morreu na manhã deste domingo, 2



Morre o empresário Fernando Lucena, marido da ex-prefeita de Caruaru, no agreste pernambucano, Raquel Lyra (PSDB), após sofrer um mal súbito em casa na manhã deste domingo, 2. A morte foi confirmada pelo partido de Raquel e pela equipe de campanha dela. Lyra é candidata ao governo de Pernambuco e tem grandes chances de ir ao segundo turno com Marília Arraes (Solidariedade), já que está empatada em segundo lugar com Miguel Coelho (União), com 17% das intenções de voto. Marília lidera com 38% – segundo dados do último levantamento do Ipec, divulgado no sábado, 1º de outubro. A eleição para o Palácio do Campo das Princesas em 2022 deve representar uma mudança na política estadual, já que o PSB está no poder há 16 anos e, mesmo assim, não deve ir ao segundo turno. O pai de Raquel e ex-governador do Estado, João Lyra Neto (PSDB), publicou uma nota de pesar lamentando a morte de Lucena em nome de toda a família: “A família de Raquel Lyra informa, com profunda dor, que, na manhã deste domingo, 02, o empresário Fernando Lucena, marido de Raquel e pai de João e Fernando, faleceu, vítima de um mal súbito. Raquel Lyra e sua família agradecem as manifestações de solidariedade que vêm recebendo e contam com a compreensão de todos neste momento tão difícil”.