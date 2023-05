Internacional anuncia demissões no departamento de futebol, mas mantém Mano Menezes

Parte da torcida do Colorado pede a saída do treinador, que é bancado pela diretoria do clube

ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Mano Menezes está no comando do Internacional desde abril de 2022



O Internacional anunciou no fim da tarde desta segunda-feira, 22, as demissões de dois membros do departamento de futebol do clube. São eles: William Thomas, que era diretor executivo, e o coordenador técnico Sandro Orlandelli. Em nota nas redes sociais, o Colorado diz que a medida busca “a reestruturação do setor”. “O Clube agradece aos dois profissionais pelo trabalho executado, desejando sorte e sucesso na sequência de suas carreiras”, informou. Por outro lado, o treinador Mano Menezes foi mantido no cargo mesmo com parte da torcida colorada pedindo a saída dele. Isso porque o Internacional vem de um começo de ano conturbado. Além de não ter ido ao menos à final do Campeonato Gaúcho, o time tem apenas duas vitórias em sete rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro e é o 14º colocado, com apenas 7 pontos. O Colorado também pode ser eliminado da Copa do Brasil, já que perdeu o primeiro jogo das oitavas de final para o América-MG por 2 a 0. Na Copa Libertadores, os gaúchos estão na “corda bamba”, já que em três rodadas empataram duas e venceram uma. A expectativa para a demissão de Mano Menezes aumentou ainda mais após a derrota no clássico para o Grêmio, neste domingo, 21, por 3 a 1, em partida válida pelo Brasileirão. Inclusive, após o Inter anunciar as saídas dos membros do departamento de futebol, torcedores cobraram a demissão de Mano. “E o treinador permanece? Que vergonha”, comentou um colorado. “E vão manter o Mano? Vocês querem me enlouquecer”, disse um segundo. “Após a eliminação na Copa do Brasil o mano cai. Mesma coisa que o ano passado”, acrescentou um terceiro torcedor. Mano Menezes está no comando do Internacional desde abril de 2022.