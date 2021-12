Cotado no PSB para ser vice de Lula, Alckmin se reúne com Marcelo Freixo

‘Eleição vai exigir diálogo, espírito público e responsabilidade com o Brasil’, escreveu pré-candidato ao governo do Rio; ex-governador de SP deve se encontrar com petista em jantar neste domingo, 19

Reprodução/Twitter/Marcelo Freixo Ex-governador de São Paulo tomou café da manhã com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) neste domingo, 19



O deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PSB-RJ), se encontrou na manhã deste domingo, 19, com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB na última semana. A reunião, registrada nas redes sociais, é mais um movimento de aproximação entre o agora ex-tucano e aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no campo da esquerda – Freixo também tem buscado se aproximar de políticos da centro-direita a fim de construir uma frente ampla para governar o Estado. Como a Jovem Pan mostrou, as negociações para que Alckmin seja o candidato a vice-presidente na chapa do petista nas eleições de outubro de 2022 avançaram nas últimas semanas.

“Café da manhã com Geraldo Alckmin. Ótima conversa sobre os desafios de 22. Democracia, emprego, políticas públicas e a necessidade de derrotarmos o fascismo. A eleição vai exigir diálogo, espírito público e responsabilidade com o Brasil. À noite estarei com Lula”, escreveu Freixo. O encontro com Lula ao qual o deputado federal fez referência é o jantar para aproximadamente 500 convidados, em São Paulo, organizado pelo grupo Prerrogativas, que reúne advogados autodenominados “progressistas” e “antilavajatistas”. Depois de semanas de articulações nos bastidores, Lula e Alckmin devem se encontrar neste domingo. Segundo relatos feitos à reportagem, há entre os entusiastas da chapa a expectativa de que o ex-governador aproveite o jantar para fazer uma manifestação de apoio ao ex-presidente. O martelo, no entanto, só deve ser batido no primeiro trimestre do ano que vem.

Também neste domingo, Lula se encontra com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), para uma conversa sobre as eleições fluminense e presidencial. Paes deve lançar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, como seu candidato ao governo do Rio. Com isso, o ex-presidente terá, no Rio, os palanques do PSD, de Gilberto Kassab, do PDT de Ciro Gomes, que lançará Rodrigo Neves como candidato ao governo estadual, e Freixo, do PSB.