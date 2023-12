CPI da Braskem será instaurada na próxima semana

Senador Renan Calheiros (MDB) tem cobrado providências do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), pela instalação da comissão

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/03/2023 Senador Renan Calheiros na sessão deliberativa do Senado Federal



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem será instaurada no Senado Federal na próxima terça-feira, 12, a pedido do senador Renan Calheiros (MDB). O encontro servirá para eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. O intuito é que os parlamentares investiguem a atuação da mineradora em Maceió, responsável pelas minas de extração de sal-grama que, atualmente, correm risco de desabar. Calheiros já havia afirmado em entrevista ao site da Jovem Pan na última sexta-feira, 1º, que”tem pressionado desde sempre” o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), pela instalação de uma CPI para apurar a atuação da Braskem em Alagoas.

Em outubro, a Braskem já havia sido condenada pela Justiça a indenizar o Estado, por danos causados pela mineração. Os primeiros prejuízos da Braskem surgiram em 2018 e ocasionaram a evacuação de cerca de 55 mil pessoas de suas residências em Maceió, nos bairros de Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. De acordo com boletim da Defesa Civil do município, emitido nesta sexta-feira, 8, o solo sobre a mina 18 afundou mais 5,7cm nas últimas 24 horas, totalizando 2,06m de profundidade.