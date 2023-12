Alemanha anuncia investimento de R$ 132 milhões para descarbonização da indústria do Brasil

A disponibilização de recursos acontece após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e chanceler alemão Olaf Scholz assinarem declaração conjunta

EFE/EPA/CLEMENS BILAN O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (E) e o chanceler alemão Olaf Scholz (R) durante coletiva de imprensa



A Alemanha anunciou nesta sexta-feira, 8, o investimento de 25 milhões de euros (cerca de R$ 132 milhões) em projetos de descarbonização da indústria no Brasil. A disponibilização de recursos acontece após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o chanceler alemão Olaf Scholz assinarem a Declaração Conjunta de Intenção sobre a Parceria para uma Transformação Ecológica Justa Brasil-Alemanha, nesta segunda-feira, 4, em Berlim. “O anúncio dessa chamada é uma demonstração de como as parcerias contribuem para avançarmos na pauta da descarbonização da indústria”, afirmou o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Rodrigo Rollemberg. Em comunicado, o secretário ainda citou outras duas iniciativas do governo em conjunto com outros países. A primeira é a declaração conjunta firmada com o Reino Unido para criação de um hub para a descarbonização da indústria inclusive para o apoio ao financiamento. Já a segunda é o memorando de entendimento assinado entre o Brasil e Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) para cooperação e promoção de iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

No início desta semana, Brasil e Alemanha assinaram, em Berlim, a declaração conjunta que segue os princípios da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), de 1992, e do Acordo de Paris, de 2015. O documento fala em proteger, restaurar e utilizar de forma sustentável recursos naturais e ecossistemas; trabalhar por uma indústria neutra em termos climáticos; estimular pesquisas climáticas; promover o desenvolvimento econômico sustentável e a criação de empregos; e moldar uma transformação socialmente justa. Na visita ao país europeu, Lula pediu investimento de países europeus. “[A Alemanha] precisa se voltar para o Brasil. Sobretudo neste momento em que o Brasil está trabalhando a questão de energia limpa, de renovação, transição energética, Amazônia, biodiversidade. O Brasil é a bola da vez, é só investir”, declarou o presidente, em conversa com jornalistas.