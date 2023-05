CPI das Americanas escolhe MDB, Republicanos e PL para comandar a mesa de trabalhos

Foram escolhidos os deputados federais Gustinho Ribeiro e Carlos Chiodini para a relatoria e presidência do colegiado

RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Americanas entrou com pedido de recuperação judicial em janeiro deste ano



Congressistas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados destinada a investigar suspeita de fraudes no balanço das Americanas, instalada nesta quarta-feira, 17, elegeram os deputados federais Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) e Carlos Chiodini (MDB-SC) como relator e presidente do colegiado, respectivamente. Para a vice-presidência foi escolhido o deputado Junior Mano (PL-CE). O requerimento de instalação da CPI das Americanas foi lido mais cedo, no mesmo momento em que foram criadas também outras duas comissões, do MST e das Apostas. No caso das Americanas, os parlamentares pretendem investigar o rombo de quase R$ 20 bilhões no orçamento da empresa, que acabou pedindo recuperação judicial no início do ano.

“Iremos proteger aqueles que pensam e desejam novamente investir no mercado financeiro”, disse o deputado Gustinho Ribeiro, após eleito. O prazo inicial para a conclusão dos trabalhos da CPI é de 120 dias, com início no dia 18 de maio, com reuniões serão convocadas terças-feiras (14h30) e quinta-feira (9h30). A próxima reunião será destinada à apresentação pelo relator do plano de trabalho e para deliberação de requerimentos.