PT escala Gleisi Hoffmann para a CPI do MST

Outros sete parlamentares da legenda ligados ao movimento também estarão no colegiado

Reprodução/Jovem Pan News Escolha de Gleisi foi oficializada nesta quarta-feira, 17, pelo líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu



A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), foi indicada pelo líder do partido na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR), para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada para investigar ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Outros sete parlamentares da legenda também estarão no colegiado. De acordo com Dirceu, a bancada adotou como estratégia a indicação de nomes ligados ao movimento para buscar a “verdade” sobre as demandas do grupo por reforma agrária. Contudo, pesa contra o movimento a retomada do processo de ocupações de terra em abril deste ano, quando o MST realizou 33 invasões de imóveis rurais pelo Brasil. Além de Gleisi, os petistas escolhidos para o colegiado são Padre João (MG), Nilto Tatto (SP), Valmir Assunção (BA), Paulão (AL), João Daniel (SE), Marcon (RS) e Camila Jara (MS). Como a Jovem Pan mostrou, três CPIs foram instaladas nesta quarta-feira, 17: a do MST, da manipulação de resultados no futebol e da varejista Americanas.