CPI das Fraudes Milionárias e Pirâmides aprova quebra de sigilo da empresa 123milhas

Relator da comissão, Ricardo Silva (PSD-SP), que saber se empresa tem dinheiro para garantir ressarcimento de milhares de passageiros lesados

A fim de apurar o cancelamento de milhares de compras de passagens aéreas feitas pela empresa 123milhas, a CPI das Fraudes Milionárias de Pirâmides Financeiras da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira, 23, quebra de sigilo bancário desta agência digital de viagem. Há uma suspeita, segundo a CPI, de que a empresa baseava suas ações no esquema de pirâmide financeira. De acordo com o relator da CPI, deputado federal Ricardo Silva (PSD-SP), esse procedimento é fundamental para o andamento dos trabalhos. “Nós queremos o caminho do dinheiro, queremos que as pessoas sejam ressarcidas e não sejam enganadas. Precisamos entender o caminho do dinheiro, até para saber se dias antes da quebra houve movimentação em dinheiro da empresa ou dos sócios”, afirmou o parlamentar. Ele disse ainda que a ação é necessário para o correto e justo ressarcimento. “Não podemos aceitar a devolução por meio de voucher, até porque eles anunciaram passagens a preços abaixo do mercado e os passageiros não vão conseguir comprar uma nova viagem”.