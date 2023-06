CPI das ONGs aprova convocação de governadores do Norte para explicar contratos com entidades

Prefeitos das capitais de cada Estado da região também deverão comparecer à comissão

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em reunião desta terça, CPI das ONGs aprovou requerimentos para ouvir governadores e prefeitos da Região Norte



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado que investiga a atuação de ONGs e recebimento de recursos públicos aprovou nesta terça-feira, 27, requerimentos convocando os sete governadores dos Estados do Norte e seus respectivos prefeitos de capitais a prestarem depoimento ao colegiado. Os membros da CPI irão questionar as autoridades a respeito de contratos públicos feitos com entidades da sociedade civil com atuação na Amazônia. Serão apuradas as parcerias firmadas desde 2002.

Na semana passada, o colegiado também aprovou requerimentos solicitando informações ao Tribunal de Contas da União (TCU), Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Controladoria-Geral da União (CGU) a respeito dos contratos públicos com os Estados do Norte e também com o Maranhão e o Mato Grosso. Durante a sessão desta terça, o relator da CPI, senador Márcio Bittar (União-AC), disse que representantes das ONGs serão chamadas para prestar esclarecimentos à comissão posteriormente. “O momento de chamar ONGs seria um momento posterior ao recebimento das informações”, disse. “Com isso, aí vem sim a agenda com convite às ONGs”, acrescentou.